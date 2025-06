Ibovespa fecha em queda com recuo de Vale e Selic a 15%

- PETROBRAS PN registrou decréscimo de 0,27%, com o declínio do petróleo no exterior, onde o barril do Brent caiu 2,33%, a US$77,01. Antes do feriado, a CEO afirmou que a estatal fará esforço para pagar dividendos extras.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,52%, em sessão mais negativa para bancos, com BRADESCO PN encerrando em queda de 0,84%, SANTANDER BRASIL UNIT em baixa de 2,03% e BANCO DO BRASIL ON perdendo 2,11%.

- COSAN ON caiu 9%, com a nova alta da Selic corroborando receios sobre o consumo de caixa pela companhia. O Citi reiterou recomendação de compra para as ações, mas cortou o preço-alvo de R$14 para R$12.

- MAGAZINE LUIZA ON fechou negociada em baixa de 5,35%, com papéis sensíveis à economia doméstica e a juros enfraquecidos pela nova alta da Selic e a sinalização de uma taxa elevada por período "bastante prolongado".

- TIM ON avançou 1,51%, em pregão positivo para empresas de telecomunicação na bolsa paulista, com TELEFÔNICA BRASIL ON, que opera sob a marca Vivo, fechando o dia em alta de 1,47%.

- PETRORECONCAVO ON subiu 1,35%, após a companhia divulgar na véspera que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) liberou o retorno operacional das instalações da empresa no campo Cassarongongo, na Bahia.