Ibovespa recua após BC elevar Selic a 15%

No cenário externo, o conflito entre Israel e Irã permanece no radar, uma vez que não há sinal de recuo de qualquer um dos lados. Mas o fato de a Casa Branca evitar uma decisão sobre o envolvimento dos Estados Unidos na guerra evitava nova escalada.

Em Nova York, o S&P 500 subia 0,29%.

DESTAQUES

- VALE ON recuava 1,03%, mesmo com a alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian encerrou as negociações diurnas em alta de 0,93%, a 703 iuanes (US$97,85) a tonelada.

- PETROBRAS PN subia 0,27%, descolada do declínio do petróleo no exterior, onde o barril do Brent cedia 3,39%, a US$76,18. Antes do feriado, a CEO afirmou que a estatal fará esforço para pagar dividendos extras.

- ITAÚ UNIBANCO PN caía 0,68%, em sessão negativa para bancos, com BRADESCO PN em queda de 0,84%, SANTANDER BRASIL UNIT em baixa de 1,33% e BANCO DO BRASIL ON perdendo 1,15%.