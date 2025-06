Ibovespa recua na abertura com decisão do BC em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios nesta sexta-feira, com a volta do feriado marcada por vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista e repercussão da decisão do Banco Central de elevar a Selic a 15%, maior patamar em quase 20 anos.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,7%, a 137.747,14 pontos. O contrato futuro do índice com prazo mais curto, em 13 de agosto, perdia 0,92%.

(Por Paula Arend Laier)