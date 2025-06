Minério de ferro encerra semana perto da estabilidade na China

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro negociados na bolsa chinesa de Dalian subiram nesta sexta-feira, mas mantiveram-se praticamente estáveis durante a semana, já que os investidores avaliaram a demanda resiliente pelo ingrediente de fabricação de aço na China, principal consumidor, ponderando com uma queda persistente no mercado imobiliário do país.

O contrato setembro encerrou as negociações diurnas em alta de 0,93, a 703 iuanes (US$97,85) a tonelada métrica, e caiu 0,07% na semana.