Ministros das Finanças da UE apoiam adoção do euro pela Bulgária a partir de 2026

BRUXELAS (Reuters) - Os ministros das Finanças da União Europeia forneceram o apoio formal nesta sexta-feira para que a Bulgária adote o euro, abrindo caminho para que o país se torne o 21º membro da zona do euro a partir de 1º de janeiro de 2026.

O apoio dos ministros segue as avaliações positivas da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu sobre a prontidão do país. A adoção também será endossada pelos líderes do bloco em uma cúpula em Bruxelas no dia 26 de junho.

A taxa de câmbio pela qual o lev búlgaro será convertido em euro será definida pelos ministros das Finanças da UE em sua reunião no início de julho, dando à Bulgária seis meses para preparar a transição técnica para o início do próximo ano.