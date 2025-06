Nvidia e Foxconn negociam implantação de robôs humanoides em fabrica de servidores

A Foxconn está desenvolvendo robôs humanoides com a Nvidia e também testou humanoides fabricados pela UBTech da China. As fontes disseram que não ficou claro que tipo de robôs humanoides estão sendo planejados para uso na fábrica de Houston, como eles serão ou quantos serão implantados inicialmente.

Elas disseram que as duas empresas pretendem ter os robôs trabalhando no primeiro trimestre do próximo ano, quando a nova fábrica da Foxconn em Houston iniciará a produção dos servidores GB300 AI da Nvidia.

E embora não tenha ficado claro o que exatamente os robôs farão na fábrica, a Foxconn os tem treinado para pegar e colocar objetos, inserir cabos e fazer trabalhos de montagem, de acordo com uma apresentação da empresa em maio.

A fábrica da Foxconn em Houston é ideal para implantar robôs humanoides porque será nova e terá mais espaço do que outros locais de fabricação de servidores de IA existentes, disse uma das fontes.

A Nvidia e a Foxconn não quiseram comentar.

As fontes não quiseram ser identificadas, pois não estão autorizadas a falar com a mídia.