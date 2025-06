Pague Menos vai emitir R$350 milhões em debêntures

(Reuters) - A rede de farmácias Pague Menos anunciou nesta sexta-feira a 8ª emissão de debêntures com valor total de R$350 milhões para amortizar a emissão anterior e pagar os juros correspondentes.

De acordo com um aviso ao mercado, a empresa irá emitir debêntures simples em série única no dia 25 de junho destinadas a investidores profissionais.

Os recursos captados pela emissão serão utilizados para amortização do valor principal e dos juros devidos da 7ª emissão, formalizada em 30 de junho de 2022. A quantia restante será usada para a gestão do negócio e fluxo de caixa, de acordo com o contrato de autorização celebrado na quarta-feira.