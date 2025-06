Rússia não pode deixar economia entrar em recessão, diz Putin

O Kremlin afirmou que o afrouxamento monetário não foi suficientemente amplo, pois a economia ameaça esfriar muito rapidamente depois de ficar aquecida por dois anos, graças, em grande parte, a grandes aumentos nos gastos com defesa.

"Nossa tarefa mais importante é garantir a transição da economia para uma trajetória de crescimento equilibrado", disse Putin em discurso de abertura no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.

"Crescimento equilibrado é inflação moderada, baixo desemprego e dinâmica econômica positiva contínua... Ao mesmo tempo, alguns especialistas e peritos apontam para os riscos de estagnação e até mesmo de recessão. Isso não deve ser permitido em nenhuma circunstância."

O ministro da Economia, Maxim Reshetnikov, em uma mensagem pessimista ao evento econômico mais importante da Rússia, disse na quinta-feira que a economia está prestes a entrar em recessão e que as decisões de política monetária determinarão se ela contrairá ou não.

No fórum desta semana, ministros do governo e líderes empresariais têm aumentado a pressão sobre a presidente do banco central russo, Elvira Nabiullina, para que ela faça cortes mais profundos na taxa de juros.