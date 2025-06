S&P 500 e Nasdaq fecham em baixa com receios sobre conflito no Oriente Médio

Por Caroline Valetkevitch

NOVA IORQUE (Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam em baixa nesta sexta-feira, com os investidores nervosos perto do fim de semana com o conflito Irã-Israel, enquanto os EUA consideram se devem ou não se envolver.

O Dow Jones subiu 0,08%, para 42.206,82, enquanto o S&P 500 cedeu 0,22%, para 5.967,84, e o Nasdaq teve baixa de 0,51%, aos 19.447,41. Na semana, o Dow Jones teve pouca alteração, o S&P 500 caiu 0,2% e o Nasdaq subiu 0,2%.