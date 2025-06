STOXX 600 sobe com redução de temores de envolvimento dos EUA no conflito do Oriente Médio

Os investidores também continuam cautelosos com a aproximação do prazo de 8 de julho para o fim da suspensão das tarifas dos EUA, com pouco progresso em acordos comerciais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ainda está tentando chegar a um acordo até 9 de julho.

"As tensões geopolíticas estão meio que escondendo as outras preocupações do mercado, que são as negociações comerciais atrasadas com os EUA", disse Ozkardeskaya.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,43%, a 8.829 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,86%, a 23.254 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 0,46%, a 7.588 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 1,03%, a 39.342 pontos.