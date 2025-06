UniCredit provavelmente abandonará oferta pelo Banco BPM, diz CEO

"Se não conseguirmos resolver (os problemas), como é provável, nós nos retiraremos", disse Orcel ao jornal La Repubblica.

A decisão judicial está prevista para 9 de julho. A validade da proposta vai até 23 de julho.

A oferta de 14,2 bilhões de euros (US$16,4 bilhões) do UniCredit por todas as ações do BPM está abaixo do valor de mercado de 15 bilhões de euros do alvo e Orcel disse na semana passada que havia uma chance de 20%, na melhor das hipóteses, de o negócio ser concretizado, já que as condições dos "poderes de ouro" não são claras e expõem o banco a multas enormes se o UniCredit não as cumprir.

As ações do Banco BPM subiram 1,4% às 0755 GMT, indicando que os investidores ainda acreditam que o acordo será concretizado. As ações do UniCredit subiram 2,3%.