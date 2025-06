Wall Street fica sem direção única com decisão de Trump sobre Oriente Médio em foco

Uma autoridade iraniana disse à Reuters que Teerã está pronta para discutir limitações ao enriquecimento de urânio, mas o enriquecimento zero será rejeitado "especialmente agora sob os ataques de Israel".

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, chegou a Genebra para se reunir com seus pares europeus, que esperam estabelecer um caminho de volta à diplomacia.

"Qualquer fluxo de notícias que se incline na direção da redução da escalada será positivo para o mercado", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth.

As preocupações com as pressões dos preços nos EUA também estavam em foco depois que os membros do Federal Reserve alertaram na quarta-feira que a inflação pode aumentar, à medida que os efeitos econômicos das tarifas de importação acentuadas de Trump começarem a aparecer.

Na sexta-feira, o diretor do Fed Chris Waller disse que o banco central dos EUA deveria considerar a possibilidade de cortar os juros em sua próxima reunião, devido aos recentes dados moderados de inflação e porque qualquer choque de preços decorrente das tarifas será de curta duração.

O Dow Jones subia 0,09%, a 42.208,10 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,28%, a 5.963,89 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,65%, a 19.419,25 pontos.