Ações de Hong Kong fecham em alta com impulso de fluxo de entrada

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas pelo maior fluxo de entrada por meio do Stock Connect em três semanas, mesmo com os investidores cautelosos em relação às perspectivas de condições mais apertadas no mercado.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,65%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,29%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,67%.

Investidores onshore compraram 7,9 bilhões de iuanes (US$1,11 bilhão) em ações de Hong Kong por meio do Stock Connect nesta segunda-feira, o maior valor desde 30 de maio.