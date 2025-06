Ações europeias caem por temores de retaliação iraniana após ataques dos EUA

Uma reportagem da Reuters afirmou que o Irã poderá em breve contra-atacar forças norte-americanas no Oriente Médio, mesmo com autoridades dos EUA buscando uma solução diplomática para evitar o conflito.

As tensões aumentaram depois que aviões de guerra dos EUA se juntaram a Israel para bombardear instalações nucleares do Irã no fim de semana, o que levou o Irã a classificar o presidente dos EUA, Donald Trump, como um "apostador" por escalar as tensões.

Com os ataques aéreos entre Israel e o Irã não mostrando sinais de desaceleração, mercados ficaram nervosos e se prepararam para a possibilidade de o Irã retaliar fechando o Estreito de Ormuz -- a passagem de petróleo mais importante do mundo.

Investidores correram para ativos considerados seguros, elevando os preços do ouro e dos títulos da zona do euro. Enquanto isso, o setor de serviços públicos, geralmente visto como um indicador de títulos, teve um desempenho superior ao dos demais setores do STOXX 600.

Enquanto isso, fontes disseram que a Alemanha aumentará os gastos com defesa para 3,5% da produção econômica até 2029, financiados por um programa de empréstimos de quase 400 bilhões de euros.

Ainda assim, o setor aeroespacial e de defesa perdeu 0,7%.