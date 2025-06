ANP suspenderá por um mês programa que monitora qualidade dos combustíveis em julho

Para 2025, o valor para despesas discricionárias era de R$140,6 milhões, montante que já era considerado inferior à soma das demandas da agência para o exercício, e recentemente foi reduzido pelo governo a R$105,7 milhões, de acordo com a ANP.

"A redução desses recursos afetará de forma geral o funcionamento da ANP e obrigará a agência a reduzir suas atividades", disse a ANP na nota.

"Todos os contratos da ANP estão sendo analisados, a fim de identificar eventuais ineficiências e estabelecer prioridades em termos de cortes orçamentários."

Além da suspensão do PMQC, a autarquia reduzirá o volume amostral no contrato do Levantamento Semanal de Preços de Combustíveis (LPC), a partir da pesquisa referente ao período de 16 a 21 de junho.

A ANP também disse que irá adotar medidas para reduzir despesas com diárias e passagens aéreas e recursos destinados à fiscalização, além de informar que reuniões de diretoria, audiências públicas, workshops, seminários e similares serão realizados de forma remota.

(Por Marta NogueiraEdição de Alexandre Caverni e Pedro Fonseca)