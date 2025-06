Atividade empresarial dos EUA tem leve desaceleração em junho, mostra PMI

Isso corrobora as expectativas de economistas de que a inflação aumentará a partir de junho, após leituras mais benignas dos preços ao consumidor e ao produtor nos últimos meses. Economistas argumentaram que a inflação demorou a reagir às taxas de importação de Trump porque as empresas ainda estavam vendendo o estoque acumulado antes da entrada em vigor das tarifas.

O PMI Composto dos EUA da S&P Global, que acompanha os setores industrial e de serviços, caiu de 53,0 em maio para 52,8 neste mês. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado.

O PMI preliminar de manufatura permaneceu em 52,0, enquanto economistas consultados pela Reuters previam queda para 51,0. O PMI preliminar de serviços caiu de 53,7 em maio para 53,1 em junho, contra expectativa de 53,0. A pesquisa foi realizada no período de 12 a 20 de junho, antes da participação dos EUA no conflito entre Israel e Irã.

"Os dados do PMI preliminar de junho indicaram que a economia dos EUA continuou a crescer no final do segundo trimestre, mas que as perspectivas permanecem incertas, enquanto as pressões inflacionárias aumentaram acentuadamente nos últimos dois meses", disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence.

(Reportagem de Lucia Mutikani)