Azul tenta barrar interrupção em fornecimento de combustível

"Assim, a Raízen...solicita manifestação da Azul com urgência sobre eventual saneamento do inadimplemento e em tempo hábil para evitar a suspensão do fornecimento, diante do prazo de três dias úteis que a Raízen possui para implementação do mecanismo de 'Stop Supply'", afirmou a distribuidora de combustível na correspondência anexada pela Azul e entregue à Justiça dos EUA.

A Azul afirmou no pedido à Justiça norte-americana que a ação da Vórtx é "ilegal" e que a interrupção no fornecimento de combustível, se realizada, "coloca em risco a capacidade da Azul de se reorganizar de maneira bem-sucedida sob a recuperação judicial".

"A ação do agente fiduciário representa uma violação dos termos da recuperação judicial", afirma a Azul.

Procurada, a companhia aérea afirmou que a petição feita à Justiça dos EUA é uma "medida processual padrão para salvaguardar o fornecimento contínuo de combustível pela Raízen", a quem classificou como "uma de suas principais parceiras de combustível".

"Essa petição busca proteger o contrato da Azul com a Raízen contra interferências de terceiros", afirmou a empresa em comunicado à imprensa.

A Vórtx afirmou que não se pronuncia fora os comunicados oficiais para o mercado. A Raízen disse que não vai se manifestar.