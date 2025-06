BC anuncia leilão de venda à vista de US$1 bi e leilão de swap reverso de US$1 bi, ambos para quarta-feira

Já na operação de swap cambial reverso o BC negociará até 20.000 contratos, o que também equivale a US$1 bilhão de dólares. O efeito prático desta operação, porém, é equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro.

Na prática, o BC pretende, na quarta-feira, atuar nas duas pontas: vender US$1 bilhão no mercado à vista e comprar US$1 bilhão no mercado futuro. Em tese, se ambas os leilões movimentarem US$1 bilhão de dólares, eles não teriam uma influência de alta ou de baixa sobre as cotações do dólar à vista na quarta-feira.

De acordo com o comunicado, na operação de swap reverso a data de início do contrato será 26 de junho (quinta-feira, dia seguinte ao leilão), enquanto a data de vencimento será 1º de agosto deste ano.

ROLAGEM DE AGOSTO

Em nota, o BC também anunciou que dará início, em 1º de julho, aos leilões para a rolagem dos swaps cambiais tradicionais que expiram em 1º de agosto.

Porém, ao contrário do que vinha fazendo nos últimos meses, desta vez o BC não indicou na nota a intenção de fazer a rolagem integral dos vencimentos de agosto. A instituição também não informou, na nota, o estoque total de swaps que estão programados para vencer em agosto.