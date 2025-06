Bowman, do Fed, busca amplo conjunto de reformas sobre capital dos bancos

Essa mudança permitirá que bancos cresçam em tamanho junto com a economia, sem necessariamente esbarrar em exigências mais rigorosas, o que tem sido uma queixa de longa data do setor.

No entanto, ela advertiu que as reformas para ajustar os requisitos regulatórios não têm o objetivo de minar a importância de um capital robusto a fim de garantir que eles possam resistir a choques.

"Embora as questões relacionadas ao uso de índices de alavancagem exijam um exame minucioso, uma base sólida de capital no sistema bancário é fundamental para apoiar a segurança, a solidez e a estabilidade financeira", disse ela, acrescentando que os próximos ajustes "não devem ser interpretados como uma crítica ao papel do capital em uma estrutura regulatória e de supervisão robusta".