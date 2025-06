Bowman, do Fed, se diz aberta a corte de juros na reunião de julho

"Caso as pressões inflacionárias permaneçam contidas, eu apoiaria a redução da taxa de política monetária já em nossa próxima reunião, a fim de aproximá-la de sua configuração neutra e sustentar um mercado de trabalho saudável", disse Bowman.

Na semana passada, o Federal Reserve decidiu deixar sua taxa básica entre 4,25% e 4,5%. As autoridades permaneceram no modo "esperar para ver" em meio à considerável incerteza econômica criada pela política comercial implementada de forma errática pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Autoridades do Fed estão preocupadas com o fato de que o aumento dos impostos de importação possa deprimir o crescimento e, ao mesmo tempo, reaquecer a inflação.

Bowman disse em seu discurso que apoiava a decisão do Fed de manter a taxa estável. Mas ela parece ver muito menos nuvens de tempestade à frente para a economia e, em seu discurso, disse que as perspectivas estão ficando mais claras.

A abertura de Bowman para cortar as taxas é acompanhada pela do governador do Fed, Christopher Waller, que disse em uma entrevista na televisão na sexta-feira que também consideraria um corte nas taxas na reunião de 29 e 30 de julho. Waller é considerado amplamente um candidato a sucessor do presidente do Fed, Jerome Powell, cujo mandato termina no próximo ano.

Trump tem pressionado repetidamente o Fed a promover cortes grandes nas taxas de juros em meio a insultos a Powell. Os observadores acreditam que qualquer presidente do Fed precisaria se alinhar com o desejo de Trump de reduzir muito os custos dos empréstimos de curto prazo.

Em seus comentários, Bowman observou que o mercado de trabalho ainda está em uma boa situação, mas ela está mais preocupada com o que está por vir para o setor, e isso é parte do que está apoiando suas opiniões "dovish" (propensas a afrouxamento) sobre a política monetária.