CEO da marca Prada, Gianfranco D'Attis, deixará o cargo

(Reuters) - O presidente-executivo da marca Prada , Gianfranco D'Attis, deixará a empresa italiana de luxo no final do mês por "acordo mútuo", informou a Prada no domingo.

O presidente-executivo do Grupo Prada, Andrea Guerra, assumirá a liderança da marca em caráter interino, disse a empresa à Reuters.

A notícia foi divulgada pela primeira vez pela publicação de moda WWD.