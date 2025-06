Companhias aéreas avaliam cancelamentos no Oriente Médio após ataques dos EUA no Irã

(Reuters) - As companhias aéreas estão avaliando por quanto tempo suspenderão os voos no Oriente Médio nesta segunda-feira, já que o conflito na região entrou em uma nova fase após os EUA atacarem as principais instalações nucleares iranianas e a promessa de Teerã de se defender.

Nos últimos dias, os cancelamentos de voos por parte de companhias aéreas internacionais em centros de aviação resilientes, como os aeroportos de Dubai e de Doha, mostram como as preocupações do setor de aviação com a região aumentaram.

O espaço aéreo normalmente movimentado que se estende do Irã e do Iraque até o Mediterrâneo tem estado praticamente vazio de tráfego aéreo comercial por 10 dias desde que Israel começou a atacar o Irã em 13 de junho, já que as companhias aéreas desviam, cancelam e atrasam voos pela região devido ao fechamento do espaço aéreo e às preocupações com a segurança.