Conselho da Iguatemi aprova venda de participações em shoppings e empreendimentos

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Iguatemi aprovou nesta segunda-feira a venda de participações em shopping centers e empreendimentos que somam R$500 milhões, conforme ata da reunião do colegiado divulgada ao mercado.

Segundo o documento, o conselho aprovou a venda de participação de 49% no Shopping Market Place, Edifício Market Place Towers, ambos na cidade de São Paulo, e Galleria Shopping, em Campinas (SP), por aproximadamente R$468 milhões no total.

A reunião também deu aval para a cessão de fração de 24% no futuro empreendimento a ser construído no Complexo Market Place, por R$35 milhões, e 16,7% da participação no projeto a ser construído no Complexo Galleria, por R$14,9 milhões.