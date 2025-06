Crescimento da zona do euro fica estagnado em junho com fraqueza de serviços e indústria

Essa leitura fica um pouco acima da marca de 50 que separa crescimento de contração, e abaixo da expectativa de 50,5 em uma pesquisa da Reuters.

"A pesquisa PMI preliminar de junho para a zona do euro foi consistente com a estagnação da economia", disse Jack Allen-Reynolds, da Capital Economics.

"A fraqueza na atividade foi ampla, com o índice de serviços subindo para apenas 50,0, enquanto o índice de manufatura caiu."

A atividade empresarial na Alemanha, a maior economia da Europa, voltou a crescer, já que o setor industrial registrou o maior aumento no volume de novos pedidos em mais de três anos.

Porém, na França, a atividade contraiu ainda mais, já que a fraqueza tanto no setor industrial quanto no de serviços atingiu a segunda maior economia da zona do euro, informou a S&P Global nesta segunda-feira.

A demanda geral no bloco retraiu pelo 13º mês, embora de forma moderada, com o índice de novos negócios subindo de 49,0 para 49,7.