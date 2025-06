Dólar cai ante real com alívio sobre conflito no Oriente Médio e fala de autoridade do Fed

O dólar à vista fechou em baixa de 0,42%, aos R$5,5041. No ano, a divisa acumula queda de 10,92%.

Às 17h03 na B3 o dólar para julho -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,28%, aos R$5,5090.

No fim de semana os EUA atingiram instalações nucleares do Irã, envolvendo as forças norte-americanas diretamente nos ataques iniciados por Israel e elevando o temor de uma escalada do conflito no Oriente Médio.

As retaliações do Irã envolveram em um primeiro momento mais ataques de mísseis contra Israel, em meio a especulações de que o Estreito de Ormuz, por onde circulam cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo, poderia ser fechado.

Este cenário geopolítico conturbado chegou a dar certo suporte ao dólar no início da sessão no Brasil, com a moeda à vista marcando a cotação máxima de R$5,5446 (+0,32%) às 9h08, mas ainda pela manhã a divisa migrou para o território negativo, acompanhando o alívio dos ativos de risco também no exterior.

“O dólar começou o dia em alta lá fora, fortalecido em função do ataque dos EUA ao Irã, mas passou a perder valor logo depois. Isso porque a resposta do Irã não foi tão contundente, e tivemos comentários positivos vindos do Fed”, comentou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.