Dólar recua com investidores de olho em conflito no Oriente Médio e Fed

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,12%, a R$5,518 na venda.

O principal fator para as negociações nesta sessão ainda era a espera por uma possível retaliação do Irã ao bombardeio dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas no fim de semana, com temores de impacto sobre os preços do petróleo e, consequentemente, para a inflação e a atividade econômica.

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse no domingo que os EUA "obliteraram" as principais instalações nucleares do Irã em ataques realizados na véspera com enormes bombas destruidoras de bunkers, juntando-se a Israel na guerra contra a República Islâmica.

Em resposta ao ataque, o Irã afirmou que "reserva todas as opções para defender sua soberania, seus interesses e seu povo", indicando que pretende retaliar as ações militares dos EUA.

Os mercados globais estão receosos de que a retaliação de Teerã possa vir com o fechamento do Estreito de Ormuz, onde circula quase 25% do comércio global de petróleo, o que poderia afetar de forma significativa os preços de energia e escalar ainda mais a guerra.

Esse receio gerou ganhos amplos para o dólar mais cedo, quando subiu ante o real, pares fortes e divisas emergentes, com investidores demonstrando aversão a ativos mais arriscados.