Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras com tombo do petróleo

- ITAÚ UNIBANCO PN caiu 0,22%, em dia negativo para o setor, com BRADESCO PN perdendo 0,78%, SANTANDER BRASIL UNIT cedendo 1,19% e BANCO DO BRASIL ON recuando 1,22%. Analistas do Goldman Sachs cortaram o preço-alvo das ações do BB de R$25 para R$23 e reiteraram recomendação neutra para os papéis.

- VAMOS LOCAÇÃO ON fechou em queda de 4,24%, ainda sob efeito do cenário de Selic mais elevada no Brasil, que colocou também outros papéis sensíveis a juros na ponta negativa.

- COSAN ON recuou 4,67%, reflexo de preocupações sobre o efeito dos juros na sua dívida, entre outros fatores, com RAÍZEN PN, joint venture da companhia com a Shell, caindo 4,07%. O dia também incluiu notícias envolvendo o fornecimento de combustível pela Raízen para a Azul e previsão de discussão sobre mistura de biodiesel e etanol anidro.

- MARFRIG ON avançou 4,46% e BRF ON subiu 4,67%, com as assembleias de acionistas para aprovar a fusão das companhias marcadas para 14 de julho. Originalmente, as assembleias estavam previstas para 18 de junho, mas foram adiadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) após pedido de mais informações sobre a transação.

- VALE ON fechou em alta de 1,26%, atenuando a pressão de baixa, tendo como pano de fundo o avanço dos futuros de minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com acréscimo de 0,5%, a 706 iuanes (US$98,25) a tonelada.