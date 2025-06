Presidente do BCE pede a parlamentares da UE que acelerem legislação sobre euro digital

"Uma estrutura legislativa para preparar o caminho para a possível introdução de um euro digital deve ser implementada rapidamente", disse Lagarde a um comitê do Parlamento.

"Ao fazer as escolhas certas, podemos aproveitar o momento atual para impulsionar as perspectivas econômicas para a Europa e seus cidadãos."

A Comissão Europeia propôs uma legislação sobre o euro digital em junho de 2023, mas pouco aconteceu desde então. Se o Parlamento Europeu aprovar a lei necessária, o Conselho do BCE espera votar sobre o lançamento de um euro digital no segundo semestre.

Representantes de quatro dos oito grupos que compõem o Parlamento Europeu disseram que uma falha no sistema de pagamento do BCE neste ano levantou algumas questões sobre a capacidade do banco de realizar um projeto de euro digital.

De acordo com o projeto do BCE, os euros digitais estariam disponíveis para todos os residentes da zona do euro, provavelmente até um limite na região de 3.000 euros.

Eles seriam garantidos pelo BCE, mas disponibilizados por bancos e operadoras de carteira eletrônica.