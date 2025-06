Petrobras aguarda desdobramentos de conflito no Irã para reavaliar preço, dizem fontes

No início do mês, antes de o conflito atual no Oriente Médio se acirrar, a Petrobras reduziu em 5,6% o preço médio da gasolina vendida a distribuidoras, no primeiro corte de valores deste combustível desde outubro de 2023.

Na oportunidade, o petróleo Brent estava cotado a aproximadamente US$65 o barril, cerca de US$15 mais baixo em relação ao pico do ano, visto em janeiro.

Com relação ao diesel, a empresa realizou este ano três reduções no preço médio do produto comercializado a distribuidoras.

Mais recentemente, com a alta do petróleo, a defasagem de preço da Petrobras em relação ao produto importado está em quase 20% para o diesel e em 9% para a gasolina, segundo cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

A Petrobras não comentou o assunto imediatamente.

PETROBRAS MAIS COMPETITIVA