Petroleira Prio prevê dobrar a produção até o ano que vem, diz CEO

"Nosso portfólio foi pensado e montado pensando em eficiência", afirmou, destacando que a Prio busca operar no mar e com campos próximos entre si, com ganhos de sinergias. Além disso, a petroleira opera seus próprios navios plataformas.

Monteiro também comentou que a companhia estuda se participará do leilão de petróleo da União que será realizado pela Pré-Sal Petróleo (PPSA), na bolsa paulista B3, na próxima quinta-feira.

"A gente já participou no passado (do leilão da PPSA), a gente está decidindo se vai continuar a nossa participação, mas são sempre coisas muito pequenas que auxiliam ao nosso trade do petróleo", afirmou o presidente da Prio.

(Por Marta Nogueira)