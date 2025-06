Petróleo sobe com investidores avaliando ataques dos EUA ao Irã

Por Robert Harvey

LONDRES (Reuters) - Os preços do petróleo subiam nesta segunda-feira, em uma sessão marcada por volatilidade, após a decisão dos Estados Unidos no fim de semana de se juntarem a Israel no ataque às instalações nucleares do Irã, com os investidores avaliando os riscos potenciais de interrupções no fornecimento de petróleo como resultado da escalada do conflito.

Os futuros do petróleo bruto Brent subiam 0,84%, para US$77,70 por barril, por volta das 8h (horário de Brasília). O petróleo West Texas Intermediate avançavam cerca de 1%, para US$74,50.