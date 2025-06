Taxas dos DIs fecham estáveis com alívio nos Treasuries apesar de conflito no Oriente Médio

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,52%, ante 13,53% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,61%, ante 13,608%.

No fim de semana os EUA atingiram instalações nucleares do Irã, envolvendo as forças norte-americanas diretamente nos ataques iniciados por Israel e elevando o temor de uma escalada do conflito no Oriente Médio.

As retaliações do Irã nesta segunda-feira envolveram ataques à uma base militar dos EUA no Catar, e não incluíram o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde circulam cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo.

O cenário geopolítico conturbado gerou certa busca pela segurança dos títulos norte-americanos no início desta segunda-feira, o que colocou os yields em baixa. O movimento foi intensificado após a vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michelle Bowman, dizer pela manhã que o momento de cortar as taxas de juros nos EUA pode estar se aproximando rapidamente.

"É hora de considerar o ajuste da taxa de juros", disse Bowman em texto preparado para uma reunião realizada em Praga, na República Tcheca, acrescentando que a inflação parece estar em uma trajetória sustentada de volta à meta de 2%. Ela afirmou ainda que espera "apenas um impacto mínimo" da política comercial dos EUA sobre a inflação.

Neste cenário, após marcar a máxima de 14,32% (+4 pontos-base ante o ajuste anterior) às 9h09, pouco depois da abertura, a taxa do DI para janeiro de 2027 cedeu à mínima de 14,225% (-6 pontos-base) às 12h37 -- já após os comentários de Bowman e em um momento em que os yields também estavam nas mínimas no exterior. Até o fim da sessão as taxas se reaproximaram da estabilidade.