Trump e republicanos do Senado enfrentam teste conforme prazo de lei de cortes de impostos se aproxima

Por David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus aliados no Senado enfrentam um teste em relação à aprovação de sua legislação de gastos e corte de impostos, que os líderes republicanos do Congresso esperam aprovar nos próximos dias apesar da crescente resistência de diferentes facções do partido.

O líder da maioria no Senado, John Thune; o presidente da Câmara, Mike Johnson; e autoridades do governo estão pressionando os parlamentares republicanos a aprovarem o projeto de lei para que Trump possa decretá-la antes do feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos EUA.