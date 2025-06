Vendas de moradias usadas nos EUA crescem em maio; taxas de hipoteca ainda são restrição

O ritmo de vendas foi o menor para o mês de maio desde 2009. As vendas caíram 0,7% na base anual em maio.

"As vendas relativamente fracas se devem, em grande parte, às taxas de hipoteca persistentemente altas", disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR.

"Se as taxas de hipoteca diminuírem no segundo semestre deste ano, espera-se que as vendas em todo o país aumentem."

A taxa média da hipoteca de 30 anos tem oscilado um pouco abaixo de 7% neste ano. As tarifas agressivas do presidente Donald Trump sobre produtos importados têm aumentado a incerteza sobre a economia, à qual o Federal Reserve respondeu com uma pausa em seu ciclo de cortes da taxa de juros.

Na semana passada, o banco central dos EUA manteve sua taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50%, onde está desde dezembro. O chair do Fed, Jerome Powell, disse a repórteres que espera uma inflação "significativa" devido às taxas de importação.

O estoque de moradias usadas aumentou 6,2%, para 1,54 milhão de unidades em maio. A oferta cresceu 20,3% em relação a um ano atrás.