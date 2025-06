Wall St sobe com queda dos preços do petróleo; Tesla avança

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta segunda-feira, com os investidores deixando de lado preocupações com possíveis transtornos na oferta de petróleo após os ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares no Irã, enquanto a Tesla avançava após lançar robotáxis.

As ações da Tesla subiam 9,5% depois que a empresa implantou um pequeno grupo de táxis autônomos para pegar passageiros no domingo em Austin, no Estado do Texas.

Enquanto isso, os preços do petróleo caíam mais de 1%, tendo atingido a máxima de seis meses antes, já que o transporte de petróleo e gás continuava no Oriente Médio após os ataques aéreos dos EUA contra o Irã no fim de semana. [O/R]