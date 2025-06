Wall Street sobe conforme esperanças de corte de juros compensam temores da escalada da guerra com Irã

Os três principais índices de ações dos Estados Unidos fecharam em alta acentuada. O setor de consumo discricionário liderou os ganhos setoriais, com um sólido impulso da Tesla.

"A alta é um pouco surpreendente", disse Jay Hatfield, presidente-executivo e gerente de portfólio da InfraCap. "De certa forma, o ataque dos EUA põe fim à incerteza sobre se os EUA vão atacar."

A vice-chair de supervisão do Fed, Michelle Bowman, disse nesta segunda-feira que "é hora de considerar o ajuste da taxa de juros", conforme os riscos para o mercado de trabalho superam as preocupações inflacionárias relacionadas às tarifas. O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que, até o momento, as tarifas tiveram um impacto econômico mais modesto do que o esperado.

Os mercados financeiros estão prevendo pelo menos dois cortes de 25 pontos-base nos juros antes do final do ano. A expectativa geral é de que o primeiro corte ocorra em setembro.

As ações da Tesla subiram após o tão aguardado lançamento do serviço de robotáxi da empresa. As ações da fabricante de veículos elétricos avançaram 8,2%.

Israel continuou a bombardear o Irã no dia seguinte à entrada dos EUA na guerra.