Zona do euro precisa de mais estímulos do BCE, diz Centeno a jornal

MILÃO (Reuters) - A economia da zona do euro está fraca e precisa de "mais estímulos" do Banco Central Europeu, disse o membro do BCE Mario Centeno em uma entrevista ao jornal italiano La Stampa publicada no domingo.

O BCE cortou as taxas de juros pela oitava vez em um ano neste mês para sustentar a lenta recuperação da zona do euro, mas sinalizou claramente uma pausa em julho.

Centeno, cujo mandato como presidente do banco central de Portugal termina antes da próxima reunião de política monetária do BCE, em 23 e 24 de julho, defendeu novos cortes nas taxas.