Ações da China atingem máxima em três meses, Hong Kong avança por otimismo com cessar-fogo

Os mercados reagiram positivamente à notícia de que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo completo entre Israel e Irã, potencialmente encerrando a guerra de 12 dias que fez com que milhões de pessoas fugissem de Teerã e provocou temores de uma nova escalada na região devastada pela guerra.

O apetite por risco nos mercados chineses provavelmente não vai piorar muito a partir de agora, e novas quedas nas tensões do Oriente Médio podem sinalizar uma nova rodada de oportunidades de compra, disseram analistas do Bank of China (International) Securities em uma nota.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,14%, a 38.790 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,06%, a 24.177 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,15%, a 3.420 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,20%, a 3.904 pontos.