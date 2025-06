Bancos centrais estão de olho no ouro, no euro e no iuan conforme domínio do dólar diminui

A pesquisa com 75 bancos centrais - realizada entre março e maio - oferece um primeiro panorama das repercussões das tarifas do Dia da Libertação do presidente dos EUA, Donald Trump, em 2 de abril, que provocaram turbulência no mercado e queda no dólar e nos Treasuries, considerados ativos seguros.

O ouro, que os bancos centrais já vinham adicionando em um ritmo recorde, deve se beneficiar ainda mais no longo prazo, com 40% dos bancos centrais planejando aumentar suas careiras em ouro na próxima década.

"Após anos de compras recordes de ouro pelos bancos centrais, os gestores de reservas estão dobrando a aposta no metal precioso", disse o OMFIF.

O dólar, a moeda mais popular na pesquisa do ano passado, caiu para o sétimo lugar este ano, disse o OMFIF, com 70% dos entrevistados dizendo que o ambiente político dos EUA os desencorajava a investir no dólar - mais do que o dobro da parcela de um ano atrás.

Em relação às moedas, o euro e o iuan são os que mais se beneficiam de uma diversificação em relação ao dólar.

Um total de 16% dos bancos centrais pesquisados pelo OMFIF disse que planeja aumentar os investimentos em euro nos próximos 12 a 24 meses, tornando-o a moeda mais procurada, em comparação com 7% há um ano, seguido pelo iuan.