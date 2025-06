BC diz que boa parte do impacto da alta "firme" na Selic está por vir, motivando pausa no ciclo de aperto

Na ata, o BC ainda avaliou que o debate feito entre governo e Congresso Nacional sobre reformas fiscais estruturais e redução de incentivos tributários podem impactar os juros no país, argumentando que segue acompanhando com atenção o tema.

“O debate mais recente, com ênfase na dimensão estrutural do orçamento fiscal e na redução ao longo do tempo de gastos tributários, tem potencial de afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida e de ter impactos sobre o prêmio da curva de juros”, disse.

O governo apresentou uma série de medidas de elevação tributária, além de algumas ações de contenção de despesas após recuar de parte do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), e prometeu enviar ao Legislativo um projeto para cortar gastos tributários. A equipe econômica ainda afirmou que deve debater com parlamentares possíveis medidas de corte de gastos.

Para a autarquia, a política fiscal tem um impacto de curto prazo, majoritariamente por meio de estímulo à demanda agregada, além de um efeito de médio prazo, que impacta a curva de juros.

Sobre o cenário externo, a autoridade monetária afirmou que houve uma melhora no ambiente com reversão parcial de tarifas de importação pelos Estados Unidos, mas ponderou que ainda há incerteza e volatilidade, citando ainda dúvidas sobre a política fiscal do governo Donald Trump e o conflito no Oriente Médio.

Ao afirmar que as condições financeiras globais serão particularmente importantes, o BC apontou ter notado "um padrão de correlações de ativos, incluindo moedas, diferente do usual" em momento de choques de aversão a risco.