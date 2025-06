BIS faz alerta severo sobre stablecoins

Isso ocorre menos de uma semana depois que o Senado dos Estados Unidos aprovou projeto de lei para criar uma estrutura regulatória para stablecoins atreladas ao dólar, uma medida que, se aprovada pela Câmara, deverá alimentar uma nova explosão de sua popularidade.

As stablecoins são um tipo de criptomoeda projetada para manter um valor constante, geralmente uma paridade de 1 para 1 com o dólar, sustentada por ativos do mundo real, como Treasuries ou ouro.

Atualmente, as moedas atreladas ao dólar representam 99% do mercado, que é estimado em mais de US$260 bilhões em moedas em circulação.

"As stablecoins, como forma de dinheiro sólido, deixam a desejar e, sem regulamentação, representam um risco para a estabilidade financeira e a soberania monetária", disse o BIS em um capítulo antecipado de seu relatório anual, que será publicado no domingo.

Hyun Song Shin, consultor econômico do BIS, explicou que as stablecoins não têm a função tradicional de liquidação fornecida por um banco central com moeda fiduciária.

Isso significa que, muitas vezes, elas podem ser negociadas com taxas de câmbio variáveis, dependendo do emissor, minando o princípio de não questionamento do dinheiro emitido por banco central.