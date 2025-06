Carnival eleva projeção de lucro anual com demanda recorde por cruzeiros

"As margens do último trimestre foram as mais altas que já alcançamos em quase 20 anos", disse o presidente-executivo da Carnival, Josh Weinstein, em uma teleconferência pós-resultado, com as reservas de última hora, fortes gastos a bordo e preços mais altos das passagens impulsionando os resultados.

A operadora de cruzeiros Holland America e Princess registrou receita de US$6,33 bilhões no trimestre encerrado em 31 de maio, superando as estimativas dos analistas de US$6,21 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG. O total de depósitos de clientes atingiu um recorde de US$ 8,5 bilhões.

O lucro líquido ajustado da Carnival subiu para US$470 milhões, ou US$0,35 por ação, durante o trimestre, também ajudado pelo cronograma de despesas entre os trimestres. Analistas, em média, haviam estimado lucro de US$0,24 por ação.

Para o ano fiscal de 2025, a Carnival prevê um lucro ajustado por ação de cerca de US$1,97, contra expectativas anteriores de US$1,83.

(Reportagem de Savyata Mishra, em Bengaluru, e Doyinsola Oladipo, em Nova York)