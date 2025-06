CNPE discute alta da mistura de biodiesel e etanol anidro na quarta, diz ministério

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) discutirá na próxima quarta-feira um aumento da mistura de etanol anidro na gasolina dos atuais 27% para 30%, afirmou o Ministério de Minas e Energia em nota nesta terça-feira.

Além disso, o conselho de ministros para aconselhamento do presidente da República deverá debater no mesmo dia a elevação da mistura de biodiesel no diesel dos atuais 14% para 15%, afirmou a pasta, confirmando reportagem da Reuters na véspera.

(Por Rodrigo Viga Gaier)