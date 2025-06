Confiança do consumidor dos EUA tem queda inesperada em junho

WASHINGTON (Reuters) - A confiança dos consumidores dos Estados Unidos se deteriorou de forma inesperada em junho, uma vez que as famílias se mostraram preocupadas com as condições de negócios e as perspectivas de emprego nos próximos seis meses.

O Conference Board disse nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu 5,4 pontos, para 93,0 pontos, neste mês, apagando quase metade do forte ganho de maio. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria para 100,0.

"O declínio foi amplo em todos os componentes, com as avaliações dos consumidores sobre a situação atual e suas expectativas para o futuro contribuindo para a deterioração", disse Stephanie Guichard, economista sênior de indicadores globais do Conference Board.