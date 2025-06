Confiança empresarial na Alemanha sobe mais do que o esperado em junho, mostra pesquisa do Ifo

"A economia alemã está lentamente ganhando confiança", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

Um salto no índice de expectativas, de 89,0 para 90,7, foi responsável pela maior parte da melhora, que Joerg Kraemer, economista-chefe do Commerzbank, atribuiu principalmente ao enorme pacote fiscal do novo governo e à queda da taxa de juros da zona do euro.

"O sexto aumento consecutivo no clima de negócios do Ifo é um sinal claro de que a baixa econômica ficou para trás", disse Kraemer.

A Alemanha foi o único país do G7 a não registrar crescimento econômico nos últimos dois anos, e sua economia corre o risco de sofrer outra contração devido às tarifas implementadas ou ameaçadas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O novo governo está tentando evitar isso com um pacote de redução de impostos de 46 bilhões de euros e outras medidas.

A avaliação do Ifo sobre a situação atual melhorou apenas marginalmente, passando de 86,1 para 86,2 em junho.