Conselho da Multiplan aprova recompra de ações e pagamento de JCP

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Multiplan aprovou nesta terça-feira a recompra de até 10 milhões de ações e a declaração de R$120 milhões em juros sobre capital próprio (JCP), conforme comunicações da empresa divulgadas ao mercado.

Segundo o fato relevante da Multiplan, o programa de recompra terá prazo de 12 meses e prevê a possibilidade de uso de instrumentos derivativos, como contratos de swap, estruturas com opções e futuros referenciados em ações da companhia.

No caso do JCP, o pagamento ocorrerá até 30 de junho de 2026 para os acionistas com posição acionária em 27 de junho de 2025, disse a operadora de shopping centers em outro fato relevante. O montante corresponde a cerca de R$0,246 por ação e utiliza parte do saldo da conta de reservas de lucros da companhia.