Desinflação da zona do euro é clara apesar de volatilidade do petróleo, diz vice do BCE

FRANKFURT (Reuters) - A desinflação na zona do euro deve continuar, independentemente de alguma volatilidade nos preços do petróleo relacionada à turbulência no Oriente Médio, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, nesta terça-feira.

"Se o preço do petróleo subir - embora pareça ter sido um pouco contido - isso será algo que teremos de levar em conta, mas sempre em um contexto em que o processo de desinflação subjacente esteja relativamente claro", disse de Guindos em um evento na Espanha.

(Reportagem de Francesco Canepa)