Dólar fecha em leve alta ante real na contramão do exterior

O dólar à vista fechou a terça-feira em leve alta de 0,28%, aos R$5,5194. No ano, a divisa acumula baixa de 10,67%.

Às 17h10, na B3, o dólar para julho -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,40%, aos R$5,5228.

Na noite de segunda-feira, com o mercado já fechado, o BC anunciou a realização na quarta-feira de dois leilões simultâneos, das 9h30 às 9h35, no mercado de câmbio. No leilão à vista será ofertado US$1 bilhão e na operação do chamado swap reverso serão oferecidos 20.000 contratos, o que também equivale a US$1 bilhão. O efeito prático da operação com swaps reversos é equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro.

Na prática, o BC pretende, na quarta-feira, atuar nas duas pontas: vender US$1 bilhão no mercado à vista e comprar US$1 bilhão no mercado futuro. Em tese, se ambos os leilões movimentarem US$1 bilhão de dólares, eles não terão uma influência de alta ou de baixa sobre as cotações do dólar na quarta-feira.

Como de costume, o BC não esclareceu formalmente sua intenção em promover os dois leilões simultâneos, mas profissionais do mercado avaliavam nesta terça-feira que a instituição mira no cupom cambial -- a diferença entre a taxa de juros em reais e a taxa em dólares, muito usada para precificar operações de hedge (proteção) no mercado de câmbio.

O FRA de cupom -- derivativo ligado ao cupom cambial negociado na B3 -- mais líquido atualmente é o de agosto, cujo vencimento ocorre na próxima quinta-feira, 26 de junho. Nas últimas semanas, chamou atenção a alta da taxa do FRA de cupom para agosto, que superou os 6% mais recentemente.