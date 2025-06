Dólar recua com apetite por risco após anúncio de cessar-fogo no Oriente Médio

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,17%, a R$5,496 na venda.

Os movimentos do real tinham como pano de fundo a fraqueza do dólar no exterior, com os mercados demonstrando apetite por risco após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar na véspera um cessar-fogo no Oriente Médio, ainda que já haja relatos de violações pelas partes.

Trump disse na noite de segunda-feira que um cessar-fogo "completo e total" entre Israel e o Irã entraria em vigor com o objetivo de encerrar o conflito de 12 dias. Nesta terça, entretanto, o presidente afirmou que ambos os países violaram a trégua.

Apesar da fala de Trump e de vários relatos de trocas de ataques entre os dois rivais do Oriente Médio após a entrada em vigor do cessar-fogo, os investidores ainda demonstravam otimismo, o que contribuía, em particular, para fortes quedas nos preços do petróleo, de quase 4%.

Na segunda-feira, a retaliação do Irã a ataques dos EUA a instalações nucleares iranianas no fim de semana foi vista como abaixo do esperado. Os temores de que o país poderia fechar o Estreito de Ormuz, por onde circula em torno de 20% do comércio global de petróleo, ainda não se concretizou.

"A trégua já deu um alívio ontem ao mercado e deve refletir ainda mais hoje", disse Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.