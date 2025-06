EXCLUSIVO-Fed pode esperar para cortar juros em meio à expectativa de aumentos dos preços, diz Bostic

Depois de alguns meses turbulentos em que o risco de recessão aumentou junto com os planos do governo Trump para tarifas altas, e depois caiu quando o presidente recuou, Bostic disse que a confiança das empresas melhorou - algo a que Powell aludiu em uma coletiva de imprensa na semana passada.

"Os líderes empresariais reduziram a probabilidade do cenário apocalíptico" no qual as tarifas e os preços disparam e a demanda diminui, disse Bostic. Segundo ele, executivos têm dito que estão confiantes em encontrar estratégias para lidar com os níveis de tarifas que esperam enfrentar.

Essas estratégias incluem o aumento dos preços, talvez em várias etapas ao longo do tempo, à medida que as empresas respondem aos seus concorrentes, negociam com os fornecedores e monitoram como os consumidores se adaptam, observou ele.

"Eles me dizem: 'Tenho quase certeza de que terei de aumentar meus preços'. A questão não é se, mas quando'", disse Bostic, citando um dos principais motivos pelos quais ele continua relutante em reduzir os juros até que se saiba mais.

O único corte previsto por Bostic para este ano é menor do que os dois cortes de 0,25 ponto na mediana das projeções divulgadas na semana passada pelos 19 membros do Fed.

Nos últimos dias, os diretores do Fed Chris Waller e Michelle Bowman disseram que dados recentes sobre a inflação foram moderados o suficiente para justificar um corte de juros já em julho.